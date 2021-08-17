На территории Афганистана нет военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся в Украину.

«Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет», – отметила Маляр.

Напомним, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что на военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

При этом по данным СМИ, на военной базе в Афганистане оказались заблокированными 12 украинцев, работавших по частному военному контракту.