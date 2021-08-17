также в разделеОбщество
Украина отправит в Афганистан самолет за людьми 9
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения для Антоненко и Дугарь 14
На КП «Житлоинвестбуд-УКБ» провели обыски из-за хищений средств на ремонте детсадов 9
В Беларуси завели дело на девушку умершего в Киеве активиста 12
Почти 200 человек пытались попасть в Украину с поддельными сертификатами о вакцинации 10
Подозреваемый во взятке председатель Харьковского облсовета хочет сложить полномочия 10
За время независимости границы Украины пересекли более 2 миллиардов человек 8
СБУ нейтрализовала в Кропивницком банду торговцев оружием 23
Полиция расследует вспышку COVID-19 в детском лагере в Одессе 19
«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев 17
Минздраву рекомендовали сократить интервал между прививками вакциной AstraZeneca 30
Минобороны: В Афганистане нет военнослужащих ВСУ 18
Никифоров объяснил, что должна была показать инсталляция на Институтской 32
В Афганистане застряли 12 украинских военных 26
В Крыму оккупанты провели обыски, задержаны 5 крымских татар 18
В Украине полиция переходит на усиленный вариант несения службы 17
В Украине зафиксировано 890 новых случаев COVID-19 43
МИД: Покинуть Афганистан хотят уже 90 украинцев 32

Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не платили за этот самолет, потому что мы заранее начали - когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации. Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступна, потому что шел захват власти, и аэропорт не принимал самолеты. Поэтому мы начали другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание, и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан», - рассказал министр в эфире телеканала «Украина 24».

Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

«Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент до аэропорта. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще», - добавил Кулеба.

Министр отметил, что не станет раскрывать детали подготовки следующих рейсов для эвакуации украинцев.

«Есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не состоялась успешно, поэтому я в принципе никакие детали, кто куда летит, не раскрываю», - объяснил он.

Он также уточнил, что Украина оказывает помощь иностранным государствам в эвакуации их граждан, однако первым приоритетом является эвакуация украинцев, а вторым – граждане Афганистана, которым грозит опасность на родине. «Это, например, журналисты, правозащитники, или женщины, которые занимали активную позицию», - объяснил министр.

Ранее, 15 августа, украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли ее под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и после непродолжительного пребывания в Душанбе вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в «Талибане» заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги