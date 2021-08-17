Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что «крах» Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит в основном на политическом руководстве страны.

«В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать», - сказал Столтенберг на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

«Некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не способны обеспечить безопасность в стране, потому что, в конечном счете, афганское политическое руководство не смогло противостоять «Талибану», - отметил он.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о «мирном переходе власти», президент Афганистана покинул страну.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.

Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.

Уже 120 украинцев обратились к дипломатам с просьбой эвакуировать их из Афганистана.