Уже 120 украинцев обратились к дипломатам, изъявив желание эвакуироваться из Афганистана, где власть захватила группировка «Талибан». Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает hromadske.

Накануне сообщалось о 90 украинцах, ожидающих эвакуации. Но, по словам заместителя министра, количество украинцев, которые обращаются за помощью, продолжает расти.

«Проблемы со всем, в том числе и с вопросом, как безопасно доставить их (людей. — Ред.) в Кабул. Вторая часть — доставить безопасно людей в аэропорт: дороги перекрыты, непонятно кем контролируются, повсюду стрельба. Несколько наших групп делали несколько безуспешных попыток добраться до аэропорта», — отметил Енин.

Он объясняет, что в аэропорту есть гражданский сектор, находящийся под контролем «Талибана», который заняли тысячи людей, и военный сектор, который пока что контролируется американскими военными. Со вчерашнего дня, 16 августа, афганская администрация закрыла воздушное пространство над Кабулом до дальнейших уведомлений.

«Вылет разрешен пока только военным самолетам, но ситуация постоянно меняется. В аэропорту Кабула стоит еще один самолет, который планировал лететь в Украину еще вчера (16 августа. — Ред.) утром, но из-за перекрытия полосы десятками тысяч людей он просто не мог сдвинуться с места», — сказали в министерстве.

Пока непонятно, когда этот самолет сможет вылететь из Кабула. Сейчас Украина работает с партнерами, собирает информацию о гражданах, дает рекомендации безопасности.

«Мы будем обращаться за помощью к другим странам, и тоже по ходу вывозить иностранцев», — сказал Енин

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.