Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, объявило всеобщую амнистию для афганских чиновников, и призвало женщин присоединиться к правительству.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на информацию западных информационных агентств.

«Для всех объявлена ​​всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью», - говорится в заявлении «Талибана», которое приводит агентство AFP.

Енамулла Самангани, член комиссии талибов по вопросам культуры, отдельно заявил, что женщины должны стать частью будущего правительства. Его слова, которые стали первый официальным комментарием относительно будущего управления талибов, приводит агентство АР.

«Исламский Эмират не хочет, чтобы женщины были жертвами. Они должны входить в структуру правительства согласно законам шариата», - сказал Самангани, используя для Афганистана талибское название.

«Структура правительства не совсем ясна, но, исходя из опыта, она должна состоять из полностью исламского руководства, и все стороны должны присоединиться», - добавил он.

Хотя после молниеносного захвата контроля талибами сообщения о злоупотреблениях или боевых действиях из Кабула не поступали, многие жители остаются дома и сохраняют страх после того, как боевики опустошили тюрьмы и разграбили склады оружия.

Старшие поколения помнят ультраконсервативные взгляды талибов, которые включали забивание камнями, ампутации и публичные казни во время их правления до вторжения во главе с США, после терактов 11 сентября 2001 года.

Издание The Washington Post писало, что боевики «Талибана» еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

Напомним, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители «Талибана» в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.