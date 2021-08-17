В Кабуле, где продолжается эвакуация международного сообщества, остаются только три посольства - России, Китая и Пакистана, сообщает «Европейская правда».

Индия стала последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле. Специальный рейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию. В своем твите во вторник Аримдам Багчи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, сказал, что было принято решение об их немедленном возвращении.

Россия ранее заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства лишь частично. Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями «Талибана» для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

Посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей «уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью».

Индонезия заявила, что сохранит «небольшую дипломатическую миссию» в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

Напомним, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители «Талибана» в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.