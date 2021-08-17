Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Афганистане остается еще до 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей, которые хотят покинуть эту страну.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, перелает УНИАН.

В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане предоставить максимальную помощь украинцам, которые сейчас находятся в Афганистане.

«Дипломаты сейчас формируют список граждан, которые изъявили желание быть эвакуированными. Сейчас речь идет о 90 украинцах афганского происхождения и членах их семей», - заявил Николенко.

По его словам, параллельно МИД, посольства и причастные ведомства прорабатывают возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с привлечением возможностей иностранных партнеров.

Он напомнил, что для получения помощи соотечественники должны сообщить посольствам в Таджикистане или в Пакистане свои контактные данные и место нахождения в Афганистане.

Родственники в Украине также имеют возможность обратиться на «горячую линию» МИД.

Напомним, заместитель главы МИД Евгений Енин заявил, что в Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может вылететь оттуда.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.