В аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может вылететь оттуда.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, передает Укринформ.

«Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть украинский - это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане», - сообщил он.

Ситуацию в аэропорту Кабула глава украинской дипломатии считает критической.

Кулеба добавил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе Афганистана. Министр обратил внимание, что так поступили во время эвакуации предыдущим рейсом.

Министр назвал манипуляцией информацию о том, что МИД не предлагает эвакуацию, и призвал украинцев обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

По его данным, около 50 человек заявили о желании быть эвакуированными.

Напомним, заместитель главы МИД Евгений Енин заявил, что в Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.