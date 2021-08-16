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В Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель главы МИД Евгений Енин.

«По состоянию на сегодняшний момент посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, изъявившими желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и безопасности в Афганистане. Мы советуем гражданам, находящимся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнерами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан», - сказал Енин.

Заместитель главы МИД отметил, что Украина готова помогать и ключевым международным партнерам в эвакуации их граждан.

«Безусловно, приоритет отдается гражданам Украины, но если осуществляется эвакуационный рейс, как сегодня ночью, и есть возможность взять на борт граждан других государств, то мы это делаем, потому что мы все в первую очередь люди», - заявил он.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.
ForUm

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