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Министерство иностранных дел поставит вопрос о том, кого именно представляет посольство Афганистана в Украине.

Об этом журналистам сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«Безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, какую власть, в зависимости от ответа на этот вопрос и будем определять свою дальнейшую позицию», - отметил Кулеба.

Министр добавил, что пока посольство Афганистана работает.

Напомним, в Афганистане должна состояться мирная передача власти.

В утром 15 августа талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. «Талибан» заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

Представитель политического офиса исламистского движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил о «завершении войны» в Афганистане. Он отметил, что ни одна дипломатическая организация не была подвержена атакам.

 
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