Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан возложил ответственность за крах правительства Афганистана на армию страны. По его мнению, афганским военным «не хватило воли» защищать страну от Талибана.

Такое заявление Салливан сделал в эфире канала NBC, комментируя переход Кабула под контроль боевиков Талибана и бегство президента Ашрафа Гани из страны, сообщает УНИАН.

«К концу дня, несмотря на факт, что мы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов, чтобы дать лучшее снаряжение, подготовку и боеспособность Силам безопасности Афганистана, мы не могли дать им волю [к борьбе]», - пояснил Салливан.

«В конечном итоге они решили, что не будут сражаться за Кабул, и не будут сражаться за страну», - заключил он.

Тем временем, президент Джо Байден сейчас активно критикуется как Демократами, так и Республиканцами за решение вывести войска США из Афганистана.

После вывода войск США из Афганистана Талибан стремительно взял страну под контроль, встречая лишь минимальное сопротивление правительственных сил. 15 августа боевики Талибана вошли в столицу страны Кабул.

Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направлялся в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Приход Талибана к власти спровоцировал панику и массовое бегство людей из страны. В аэропорту Кабула произошло несколько смертельных инцидентов.