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Афганский военный самолет был сбит силами противовоздушной обороны Узбекистана.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство обороны Узбекистана, передает УНИАН.

Там утверждают, что поздно вечером, 15 августа, самолет ВВС Афганистана незаконно пересек границу с Узбекистаном в Сурхандарьинской области.

«Силы противовоздушной обороны Узбекистана предотвратили попытку афганского военного самолета незаконно пересечь границу Узбекистана», - заявил официальный представитель министерства обороны Бахром Зульфикоров.

В то же время он не рассказал, сколько было людей на борту и сколько выжило

Ранее СМИ сообщили, что в Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

Российское информационное агентство РИА со ссылкой на министерство обороны Узбекистана заявило, что пилот катапультировался и был ранен.

 
ForUm

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