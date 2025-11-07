У Польщі пропонують дефіцит робочої сили долати за допомогою громадян Узбекистану

Багато професій у Польщі стикаються з дефіцитом робочої сили, - оцінює Януш Пехоцінський, колишній віце-прем'єр-міністр і нинішній президент Польсько-Азіатської торгово-промислової палати. Цю нестачу можеть заповнити працівники з Узбекистану.

Польський ринок стикається з дефіцитом робочої сили в багатьох професіях. Наймання працівників з інших країн, таких як Узбекистан, може бути відповіддю на цей попит, — вважає Януш Пехоцінський, колишній віце-прем'єр-міністр і нинішній президент Польсько-Азіатської торгово-промислової палати, інформує Польське радіо.

«Це один із небегатьох напрямків, де можна підписати офіційну угоду і всі кандидати на легальну роботу в Польщу пройдуть верифікацію, що зварювальник — це зварювальник, що зброяр — це зброяр. А як людина не має за собою кримінального минулого. Що гаранутє Узбекістан? Високого класу та якості потрібних польській промисловості. Польському транспорту, польській бюджетній галузі робітників, які приїжджають так, як ми, поляки, у роках 1970-1990-х на Захід насамеперед для того, щоби добре працювати й чесно заробити».

Своєю чергою посол Узбекистану в Польщі Амірсаїд Агзамходжаєв наголосив, що суспільство Узбекистану молоде та добре освічене:

«Це кваліфіковані, працьовиті та відповідальні фахівці, які можуть зробити свій внесок в економічний розвиток. Польща — країна, що швидко та стабільно розвивається. Їй потрібні надійні працівники».

За оцінками, близько 10 000 громадян Узбекистану зараз працюють у Польщі.

Нагадаємо, що українські мігранти мають значний позитивний вплив на економіку Польщі, який значно переважує витрати на соціальні виплати, попри постійні закиди чи дискусії про їхнє скорочення. Експертні звіти та дослідження підтверджують, що українські мігранти та біженці стимулюють зростання ВВП, поповнюють бюджет країни та задовольняють попит на робочу силу.

За даними дослідження Deloitte та УВКБ ООН, у 2024 році внесок українських біженців до польського ВВП склав додаткові 2,7% (близько 99 млрд злотих, або понад 75 млрд євро). Українці, які працюють у Польщі, сплачують податки та соціальні внески. За оцінками, у 2024 році вони поповнили бюджет Польщі на понад 18 млрд злотих.

Українські працівники допомагають заповнювати дефіцит робочої сили в різних секторах польської економіки, що сприяє підтримці низького рівня безробіття та економічного зростання.

Українці також активно споживають товари та послуги на внутрішньому ринку, що стимулює польський бізнес. Крім того, багато українців відкривають власні підприємства в Польщі (понад 77 тис. приватних підприємств у 2022-2024 роках).