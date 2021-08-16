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Полиция сейчас изучает видео с камер наблюдения, которые были установлены в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, тело которого нашли в его доме в воскресенье.

Об этом на брифинге сообщил начальник ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило, передает Укринформ.

«Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается, других людей (кроме Павлова - ред.) мы на видео не видим. Сегодня проводится детальный анализ (видеозаписей - ред.), они исследуются, с этой информацией работают специалисты. Телефон тоже изъят, с ним работают специалисты», - сообщил Щадило.

Отвечая на вопрос, представитель полиции Днепропетровской области отметил, что ему неизвестно, как эти записи попали в Интернет.

Со своей стороны заместитель начальника Главного управления - начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, полковник полиции Олег Слипчук уточнил, что родные погибшего ночью прибыли к месту жительства и следственные действия с ними запланированы на понедельник.

Отвечая на вопрос, когда наступила смерть Павлова, Слипчук подчеркнул, что правоохранители, согласно осмотру тела с участием судмедэксперта, предварительно установили возможность того, что это событие произошло в утренние часы, это примерно в 6:00, или в 6:30, или в 7 часов утра.

По информации полиции, Павлов также был владельцем охотничьего и травматического оружия, в частности, у него был зарегистрирован карабин.

В частности, правоохранители сейчас установили при осмотре тела наличие одного огнестрельного ранения из охотничьего оружия.

Щадило сообщил, что рассматривается 3 версии относительно этого события: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Полиция также не исключает и ту версию, что Павлова довели до самоубийства. Как пояснили правоохранители, эта версия будет рассматриваться и тщательно проверяться.

«Сейчас создана следственно-оперативная группа из лучших специалистов следствия и уголовного блока», - отметил Щадило.

Слипчук добавил, что в полицию Днепропетровщины также прибыли специалисты из Киева, из Департамента уголовного розыска Нацполиции, из Главного следственного управления Нацполиции.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.
ForUm

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