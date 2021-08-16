В Киеве обнаружили за минувшие сутки 59 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«59 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего с начала пандемии в Киеве - 5261 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 275», - сообщил Кличко.

Заболели 34 женщины в возрасте от 25 до 86 лет, 22 мужчин в возрасте от 21 до 87 лет. А также 1 девочка 16 лет и 2 мальчика 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 18 больных коронавирусом. А также 65 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 47 человек. В общем коронавирус преодолели всего 214 089 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 16, в Оболонском - 15 и в Соломенском районе -11 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 15 августа в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.