За сутки 15 августа в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 433 человека, летальных случаев – 14, выздоровели - 248 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 10238 человек, методом ИФА - 1551 человек, экспресс-тестами - 7282 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2266329 человек, выздоровели - 2197075 человек, летальных случаев - 53 269, проведено 11677835 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.