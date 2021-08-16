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Экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул не верит в версию самоубийства своего преемника Константина Павлова, которого нашли застреленным 15 августа, сообщает «Страна».

«Он был моим близким другом. Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном – он не мог этого сделать. Я в это не верю, – заявил Вилкул. – Он не мог бы решиться на то, чтобы бросить их. Я не знаю, что могло случиться, чтобы такое произошло. Никаких конфликтов у него накануне ни с кем не было. По крайней мере, я об этом не знаю. В самоубийство я не верил, не верю и не хочу верить».

Отвечая на вопрос, кому могла быть выгодна смерть Павлова, Вилкул сказал: «Я не могу комментировать такие вещи. У вас миллион версий, а у меня два миллиона».

По его словам, накануне трагедии Павлов был на отдыхе с женой, приехал в Кривой Рог 14 августа на установление флагштока ко Дню Независимости.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.
ForUm

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