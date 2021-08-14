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Власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти "Талибаном". Об этом заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.

К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, госслужащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными странами.

Министр сообщил, что несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто накануне.

Напомним, в Кабул прибыли тысячи людей, чтобы спастись.
ForUm

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