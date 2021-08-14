По состоянию на вечер 13 августа под контролем движения Талибан в Афганистане были второе, третье и пятое по населению города страны — Кандагар, Герат и Кундуз. В столицу — Кабул — прибыли тысячи людей, которые бегут под защиту правительства.

Об этом сообщает Aljazeera.

В Кабул прибывают тысячи людей, которые бегут из своих домов, взяв с собой только самое необходимое. Людям пришлось покинуть все, чтобы спасти свою жизнь.

Кроме того, они выражают недовольство тем, что США и Великобритания эвакуируют своих граждан, бросая афганцев на произвол судьбы.

Правительство обещает, что разместит их в мечетях и окажет им помощь.

Напомним, США направляют в Афганистан 3 тысячи военных для эвакуации своих граждан.