По состоянию на вечер 13 августа под контролем движения Талибан в Афганистане были второе, третье и пятое по населению города страны — Кандагар, Герат и Кундуз. В столицу — Кабул — прибыли тысячи людей, которые бегут под защиту правительства.
Об этом сообщает Aljazeera.
В Кабул прибывают тысячи людей, которые бегут из своих домов, взяв с собой только самое необходимое. Людям пришлось покинуть все, чтобы спасти свою жизнь.
Правительство обещает, что разместит их в мечетях и окажет им помощь.
Напомним, США направляют в Афганистан 3 тысячи военных для эвакуации своих граждан.
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