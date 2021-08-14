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В Украине за сутки 13 августа от коронавируса вакцинировали 161 792 человека. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы - 55 586 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу - 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 688 903 людей.

Всего проведено 7 333 550 прививок.

Напомним, в Украине уже несколько дней подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса.
ForUm

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