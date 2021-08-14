За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1353 человек, зафиксировано 21 летальный случай, 791 пациент выздоровел. В общем сделали 51 151 тест на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 14 августа.
В Украине растет заболеваемость коронавирусом, это один из самых высоких показателей за последние два месяца. Днем ранее болезнь диагностировали у 1263 человек.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев - 198 случаев;
Винницкая область - 17 случаев;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 117 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 32 случая;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 77 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 случаев;
Киевская область - 60 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 40 случаев;
Львовская область - 72 случая;
Николаевская область - 21 случай;
Одесская область - 81 случай;
Полтавская область - 30 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 33 случая;
Тернопольская область - 36 случаев;
Харьковская область - 138 случаев;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 57 случаев;
Черкасская область - 32 случая;
Черновицкая область - 29 случаев;
Черниговская область - 31 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 265 217 человек, из них 2 196 589 выздоровели, летальных случаев — 53 238.
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