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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1353 человек, зафиксировано 21 летальный случай, 791 пациент выздоровел. В общем сделали 51 151 тест на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 14 августа.

В Украине растет заболеваемость коронавирусом, это один из самых высоких показателей за последние два месяца. Днем ранее болезнь диагностировали у 1263 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев - 198 случаев;

Винницкая область - 17 случаев;

Волынская область - 11 случаев;

Днепропетровская область - 117 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 32 случая;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 77 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 случаев;

Киевская область - 60 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 40 случаев;

Львовская область - 72 случая;

Николаевская область - 21 случай;

Одесская область - 81 случай;

Полтавская область - 30 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Сумская область - 33 случая;

Тернопольская область - 36 случаев;

Харьковская область - 138 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 57 случаев;

Черкасская область - 32 случая;

Черновицкая область - 29 случаев;

Черниговская область - 31 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 265 217 человек, из них 2 196 589 выздоровели, летальных случаев — 53 238.
ForUm

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