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В Чернигове легковушка на пешеходном переходе насмерть сбила полицейского, сообщает пресс-служба областной полиции.

Вчера около девяти часов вечера на пешеходном переходе в спальном районе Чернигова 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого сбил легковой автомобиль. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия.

За рулем автомобиля находилась женщина 1990 года рождения. Полицейский с велосипедом переходил дорогу «на зебре», в это время в него въехал автомобиль.
ForUm

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