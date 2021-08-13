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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 166 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«166 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Три человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве 5255 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 931», - сообщил Кличко.

Заболели 96 женщин в возрасте от 20 до 87 лет, 60 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. А также 5 девочек от 1 до 9 лет и 5 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 больных коронавирусом. А также 34 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 468 человек. В общем коронавирус преодолели всего 213 699 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 38, в Дарницком - 25 и в Святошинском районе - 24 случая», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 12 августа  в Украине зафиксировано 1263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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