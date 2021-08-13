За сутки 12 августа в Украине зафиксировано 1263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 613 человек, летальных случаев – 44, выздоровели 1007 человек
За сутки протестировано методом ПЦР 22318 человек, методом ИФА - 8133, экспресс-тестами - 16904 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2263864 лица, выздоровели – 2195798, летальных случаев - 53 217, проведено 11627179 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
Напомним, за сутки 11 августа в Украине было зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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