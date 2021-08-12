За сутки 11 августа в Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 588 человек, летальных случаев – 24, выздоровели 1039 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР 22049 человек, методом ИФА - 8735, экспресс-тестами - 17267 человек.
За все время пандемии в Украине заболел 2262601 человек, выздоровел - 2194791; летальных случаев - 53 173, проведен 11604861 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
Напомним, за сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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