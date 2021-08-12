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В Украине зафиксировано 1122 новых случаев COVID-19 20

За сутки 11 августа в Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 588 человек, летальных случаев – 24, выздоровели 1039 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 22049 человек, методом ИФА - 8735, экспресс-тестами - 17267 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 2262601 человек, выздоровел - 2194791;  летальных случаев - 53 173, проведен 11604861 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Напомним, за сутки 10 августа  в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

 
ForUm

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