Ученые Национальной академии наук Украины сообщили об угрожающей ситуации с коронавирусом в двух областях. Речь идет о Херсонской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАН.

Они сообщили, что стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня.

«Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях», - говорится в прогнозе ученых.

Кроме того, в НАН сообщили, что быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.

Напомним, за сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.