Після дрифту на льоду Київського водосховища загинув чоловік, ще одного шукають

У Вишгородському районі на Київському водосховищі автомобіль із двома чоловіками пішов під лід. Одного загиблого вже виявили, пошуки іншого тривають. Про це в етері «Суспільного» повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Інцидент стався поблизу села Лебедівка: автомобіль УАЗ виїхав на кригу та провалився. За словами Рубан, спершу родичі звернулися до поліції із заявою про зникнення чоловіків. Згодом у мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як машина заїжджає на лід і зникає під водою.

Рятувальники на місці події прорубали кригу та згодом підняли затонулий автомобіль. У салоні виявили тіло одного з чоловіків. Пошукова операція щодо другого триває, однак її ускладнюють сильна течія, мороз, сніг і дуже низька видимість у воді. Водолази змушені обстежувати дно практично покроково.

У ДСНС також застерігають від небезпечних розваг на кризі. За словами речниці, останніми тижнями Київське водосховище стало популярним місцем для екстремального катання автомобілями, однак навіть за морозної погоди лід залишається нестабільним. Рівень води змінюється, з’являються нові промоїни, що створює серйозну загрозу для життя.