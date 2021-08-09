Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины, заявил Александр Лукашенко заявил сегодня во время «Большого разговора с президентом», передает Белта.

«Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся», - заявил он, отвечая на вопрос украинского журналиста Павла Зелинского.

По словам Лукашенко, если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы «поставить на колени» в течение суток. В частности, прекратить поставки горюче-смазочных материалов. «И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных. Потому что 35% - мы, 35-40% - Россия поставляет топлива в Украину», - аргументировал белорусский лидер.

По электричеству у Беларуси, по его словам, есть резервные мощности. Страна в самых разных сферах начинает активно переходить на электроснабжение. «Начиная от жилья, электромобилей и так далее. Мы строим электрические дома - мы их так называем. Там все на электроэнергии. И затраты на обслуживание экспериментальных домов, жильцы говорили, даже немного меньше, чем на природном газе», - рассказал Лукашенко. Даже с учетом всех перспектив использования электроэнергии мощности АЭС позволяют иметь еще избыток электроэнергии, который может получить и Украина.

«Но вы так ведете себя, извините меня, несколько подленько», - заявил он, отмечая, что украинская сторона прибегает к покупке белорусской электроэнергии или топлива, когда ей нужно, но при этом критикует наше государство.

«Мы не будем стрелять себе этим самым в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка $6 млрд товарооборот - приличный. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо», - сказал Лукашенко.

Припомнил он и «антидемпинговые разбирательства» по газосиликату, другим стройматериалам. «Не надо так поступать. Это же экономика, а не политика, - сказал глава государства. - Поэтому вам не стоит себя так вести и бряцать санкционным оружием, потому что вы сами тоже очень зависимы».