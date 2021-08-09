также в разделеПолитика
У Зеленского ответили Лукашенко: Украина борется с боевиками, а не тренирует их 15
Зеленский на Змеином представил новых командующих в ВСУ 22
Зеленскому показали, как будут отбивать остров Змеиный 98
Лукашенко: С Россией «поставили бы на колени» Украину в течение суток 46
Лукашенко о Шишове: Он для нас был просто никто 16
Зеленскому показали масштабные учения ВСУ на Николаевщине 12
Лукашенко обещает больше не участвовать в выборах и никого не проталкивать 10
Лукашенко заявил, что уйдет «очень скоро» 24
Пешко – Медведчуку: С вашим освобождением наступит освобождение всего народа Украины от негодяев, захвативших в нашей стране власть 21
Pledgetimes: ЕСПЧ зарегистрировал иск Медведчука к Украине 13
Лукашенко рассказал, когда признает Крым «российским» 29
Меркель посетит Украину 44
Мировые СМИ написали более 70 тысяч публикаций о незаконном преследовании Медведчука 15
В МИД рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Байден 61
МИД сделал заявление к годовщине агрессии России против Грузии 19
Шуфрич: Преследование Медведчука – это абсурд и правда восторжествует 43
Фигуранты по делу Майдана вышли на свободу 28
Ставнийчук: О вступлении Украины в ЕС и НАТО надо спрашивать народ на референдуме 37

Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь. Об этом он рассказал сегодня во время «Большого разговора с президентом», передает Белта.

«Ладно, побежал за Западом (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?» - сказал он.

Он обратил внимание, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. «Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает», - заявил Лукашенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
18
Теги