Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь. Об этом он рассказал сегодня во время «Большого разговора с президентом», передает Белта.

«Ладно, побежал за Западом (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?» - сказал он.

Он обратил внимание, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. «Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает», - заявил Лукашенко.