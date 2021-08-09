Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования объединенных сил и других органов военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений (учения продлятся с 9 до 13 августа).
Находясь на острове Змеиный в пределах рабочей поездки в южные области, Зеленский представил новоназначенных командующих в Вооруженных силах Украины.
Иван Юрик уволился с должности временно исполняющего обязанности председателя правления АО «Укрзализныця».
За сутки 8 августа в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 20 медработников - 2).
На оккупированной территории, в колонии так называемой «ДНР», убили троих осужденных граждан Украины.
Канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Александр Лукашенко заявил, что совместно с Россией можно было бы «поставить Украину на колени» в течение суток.
Также Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь. Пресс-секретарь Зеленского считает, что такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в этой стране.
Великобритания и США ввели пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.
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