Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы направляют в Беларусь. Такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в этой стране, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, находясь в Николаевской области.

«Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Лукашенко Зеленский называет безосновательными», - отметил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что усилия украинской власти направлены на укрепление безопасности в стране и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По мнению Никифорова, необоснованные заявления Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются по сей день.

«Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости им пойти», - сказал пресс-секретарь главы Украинского государства.

По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», - отметил Никифоров.

Напомним, Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь.

«Ладно, побежал за Западом (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?» - сказал он.