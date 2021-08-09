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Находясь на острове Змеиный в пределах рабочей поездки в южные области, президент Владимир Зеленский представил новоназначенных командующих в Вооруженных силах Украины.

Глава государства заслушал доклад командующего Военно-Морских Сил ВСУ о ситуации в зоне ответственности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в ВСУ.

«Моими указами назначены на должности: командующый Воздушных Сил - генерал-майор Николай Олещук, командующий десантно-штурмовой войск - полковник Максим Миргородский», - сказал Зеленский.

Полковник Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

«Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующий оперативного командования «Юг» - генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий оперативного командования «Восток» - генерал-майор Олег Микац, командующий оперативного командования «Запад»- полковника Сергей Литвинов, заместитель начальника Генерального штаба - полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, главное, все они имеют боевой опыт», - подчеркнул Президент.

В частности, Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом «За мужество» III степени.

«Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины», - убежден глава государства.
ForUm

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