также в разделеПолитика
Лукашенко о Шишове: Он для нас был просто никто
Лукашенко обещает больше не участвовать в выборах и никого не проталкивать 9
Лукашенко заявил, что уйдет «очень скоро» 17
Пешко – Медведчуку: С вашим освобождением наступит освобождение всего народа Украины от негодяев, захвативших в нашей стране власть 15
Pledgetimes: ЕСПЧ зарегистрировал иск Медведчука к Украине 11
Лукашенко рассказал, когда признает Крым «российским» 16
Меркель посетит Украину 37
Мировые СМИ написали более 70 тысяч публикаций о незаконном преследовании Медведчука 14
В МИД рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Байден 60
МИД сделал заявление к годовщине агрессии России против Грузии 19
Шуфрич: Преследование Медведчука – это абсурд и правда восторжествует 42
Фигуранты по делу Майдана вышли на свободу 26
Ставнийчук: О вступлении Украины в ЕС и НАТО надо спрашивать народ на референдуме 36
Куракин об опросе КМИС: Главные причины недовольства Зеленским – это зависимость от США и МВФ, репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, продолжение войны на Донбассе 67
Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг 16
Годный: Политическое преследование Медведчука и ксенофобные заявления Зеленского должны закончиться импичментом 38
Шойгу ответил анекдотом на слова Зеленского о Крыме 59
ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Украине. Дальше – импичмент? 49

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования объединенных сил и других органов военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений (учения продлятся с 9 до 13 августа). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

В 235-м межвидовом центре подготовки подразделений «Широкий лан» глава государства ознакомился с практической работой командования объединенных сил ВСУ по управлению объединенным управлением войсками.

Президент понаблюдал за тем, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта. В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, в частности беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

Также Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных, при поддержке действий войск.

Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и с ракетных комплексов «Джавелин», «Стугна», «Корсар» по бронированным объектам противника.

Также Зеленскому продемонстрировали, как механизированная бригада Сухопутных войск освобождает населенный пункт от диверсантов и ведет бой с силами противника, контратакующих.

После этого он ознакомился с нововыстроенными инфраструктурными объектами военного городка на «Широком лане».

Военный городок построен по стандартам НАТО и рассчитан на 2500 человек. В частности, президент осмотрел казарму, спортивную площадку и столовую.

Также Глава государства пообедал с военнослужащими в солдатской столовой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги