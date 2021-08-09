Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования объединенных сил и других органов военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений (учения продлятся с 9 до 13 августа). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

В 235-м межвидовом центре подготовки подразделений «Широкий лан» глава государства ознакомился с практической работой командования объединенных сил ВСУ по управлению объединенным управлением войсками.

Президент понаблюдал за тем, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта. В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, в частности беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

Также Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных, при поддержке действий войск.

Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и с ракетных комплексов «Джавелин», «Стугна», «Корсар» по бронированным объектам противника.

Также Зеленскому продемонстрировали, как механизированная бригада Сухопутных войск освобождает населенный пункт от диверсантов и ведет бой с силами противника, контратакующих.

После этого он ознакомился с нововыстроенными инфраструктурными объектами военного городка на «Широком лане».

Военный городок построен по стандартам НАТО и рассчитан на 2500 человек. В частности, президент осмотрел казарму, спортивную площадку и столовую.

Также Глава государства пообедал с военнослужащими в солдатской столовой.