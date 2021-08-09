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Во время рабочей поездки в Николаевскую и Одесскую области президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил Вооруженных сил Украины и всех видов и родов войск (сил). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиления охраны и обороны острова Змеиный.

Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров.

Зеленский отметил важность проведения подобных учений, которые происходят на очень высоком уровне.

«Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, которая готова защищать нашу страну, нашу государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.
ForUm

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