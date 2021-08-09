За сутки 8 августа в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 20 медработников - 2), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 400 человек, летальных случаев – 5, выздоровел 281 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 9383 лица, методом ИФА - 1424, экспресс-тестами - 5913 человек.
За все время пандемии в Украине заболел 2259451 человек, выздоровели – 2191202, летальных случаев - 53 100, проведено 11537474 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
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