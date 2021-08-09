Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ о введении новых санкций, направленных против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом сообщает Укринформ.

Указ призван наказать белорусского руководителя и его режим за долгое наступление на демократические устремления и права человека белорусского народа, транснациональные репрессии и злоупотребления, посягательство на международные нормы и коррупцию, сообщили в пресс-служба Белого дома.

«Вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима, направленные на подавление демократии и реализации прав человека и основных свобод в Беларуси ... представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», - отмечается в указе.

Речь идет, в частности, о «незаконной и репрессивной деятельности, связанной с фальсификацией президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и их последствиях, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение порядка и угроза международным гражданским воздушным перевозкам».

Санкции будут касаться, в частности, ОАО «Беларуськалий», которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калия и источником «незаконного богатства для режима».

Под санкции также попадает Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций, обходе визовых запретов и который «не способен защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий».

Санкционные меры принимаются против известных бизнесменов, поддерживающих режим Лукашенко, а также пятнадцати компаний, с которыми они связаны, - в частности КБ «Абсолютбанк», организаций, работающих в табачном, строительном, энергетическом и транспортном секторах экономики Беларуси.

Отмечается, что эти шаги США делают совместно с Великобританией и Канадой, а также с мерами ЕС от 24 июня.