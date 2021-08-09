также в разделеМир
В Брюсселе сожгли двери белорусского посольства 9
Вакцину-усилитель от Pfizer планируют утвердить до конца лета 11
В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр 14
В Европе цена на газ установила новый рекорд 17
Исследование: Земля нагревается быстрее, чем считалось 16
Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко 11
Латвия планирует объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью 13
Латвия заявила о рисках инцидентов между НАТО и РФ 12
В Латвии загадочно умер российский расследователь 36
Франция ввела обязательные COVID-паспорта в транспорте и общепите 9
В США от COVID-19 умер радиоведущий-антивакцинатор 19
Соратница Навального уехала из РФ 12
В Турции в двух ДТП с автобусами погибли 23 человека 11
В Черногории вспыхнул крупный лесной пожар 10
В ЕС готовы рассмотреть введение новых санкций против Беларуси 9
Арестович пояснил, почему РФ навязывает проведение переговоров ТКГ офлайн 166
Погранслужба Литвы: На границе с Беларусью были слышны выстрелы 26
В Турции произошло масштабное ДТП: погибли 15 человек 31

Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ о введении новых санкций, направленных против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом сообщает Укринформ.

Указ призван наказать белорусского руководителя и его режим за долгое наступление на демократические устремления и права человека белорусского народа, транснациональные репрессии и злоупотребления, посягательство на международные нормы и коррупцию, сообщили в пресс-служба Белого дома. 

«Вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима, направленные на подавление демократии и реализации прав человека и основных свобод в Беларуси ... представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», - отмечается в указе. 

Речь идет, в частности, о «незаконной и репрессивной деятельности, связанной с фальсификацией президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и их последствиях, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение порядка и угроза международным гражданским воздушным перевозкам».

Санкции будут касаться, в частности, ОАО «Беларуськалий», которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калия и источником «незаконного богатства для режима».

Под санкции также попадает Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций, обходе визовых запретов и который «не способен защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий».

Санкционные меры принимаются против известных бизнесменов, поддерживающих режим Лукашенко, а также пятнадцати компаний, с которыми они связаны, - в частности КБ «Абсолютбанк», организаций, работающих в табачном, строительном, энергетическом и транспортном секторах экономики Беларуси.

Отмечается, что эти шаги США делают совместно с Великобританией и Канадой, а также с мерами ЕС от 24 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
6
Теги