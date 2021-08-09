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Наблюдательный совет Укрзализныци получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика на увольнение, сообщила пресс-служба компании.

«Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета Министров Украины, акционера Укрзализныци», - говорится в сообщении.

За выходные 7-8 августа набсовет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового временно исполняющего обязанности. Юрик будет продолжать выполнение свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету Министров удовлетворить указанное выше заявление и принять соответствующее решение.

Также набсовет рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабмину согласовать назначение Александра Камишина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того что наступит раньше.

 
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