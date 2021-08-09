На оккупированной территории, в колонии так называемой «ДНР», убили троих осужденных граждан Украины.

Об этом 9 августа сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева, передает Укринформ.

«Да, по достоверной информации в одной из колоний так называемой «ДНР» 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснение личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить», - сказала Ризаева. Она уточнила, что все это происходило в Кировской исправительной колонии №33.

По ее сведению, один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее осужденный за убийство 18-тилетнего парня. Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины, а о третьем - ничего неизвестно. «Известна фамилия ещё одного убитого - это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные, проживающие на территории Украины, с просьбой посодействовать в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался... но, информацию о нём тщательно скрывают...», - рассказала Ризаева.

Она подчеркнула, что хоть убийства отбывающих наказание граждан Украины вооруженными формированиями «ЛДНР» и противозаконны, но нет возможности сегодня ни контролировать, ни своевременно реагировать на события, которые происходят на оккупированной территории.