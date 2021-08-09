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Канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне», – заявил собеседник.

В ОП нет сомнений, что он будет «весьма содержательным». 

«Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере», - сообщил Подоляк.
ForUm

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