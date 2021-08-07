В Винницкой области подтвердили 25 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта.
Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook.
Самому молодому инфицированному индийским штаммом - 13 лет, самому старшему - 84.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1054 человек, зафиксировано 20 летальных случаев, 1393 пациента выздоровели. В общем сделали 46 841 тест на COVID-19.
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