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В Винницкой области подтвердили 25 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта.

Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook.

«Сегодня пришел ответ из Центра общественного здоровья Минздрава: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма Дельта. С 30 образцов подтверждено 25», - говорится в сообщении.
Случаи инфицирования штаммом подтверждены в 5 районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском.

Самому молодому инфицированному индийским штаммом - 13 лет, самому старшему - 84.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1054 человек, зафиксировано 20 летальных случаев, 1393 пациента выздоровели. В общем сделали 46 841 тест на COVID-19.
ForUm

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