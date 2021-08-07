За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1054 человек, зафиксировано 20 летальных случаев, 1393 пациента выздоровели. В общем сделали 46 841 тест на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 7 августа.
Количество инфицированных за сутки третий день превышает тысячу человек — днем ранее коронавирус диагностировали у 1081 человека. До этого с 18 июня фиксировали менее тысячи новых случаев заражения ежедневно.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев — 176 случаев;
- Винницкая область — 29 случаев;
- Волынская область — 3 случая;
- Днепропетровская область — 75 случаев;
- Донецкая область — 50 случаев;
- Житомирская область — 31 случай;
- Закарпатская область — 12 случаев;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 17 случаев;
- Киевская область — 48 случаев;
- Кировоградская область — 9 случаев;
- Луганская область — 34 случая;
- Львовская область — 62 случая;
- Николаевская область — 18 случаев;
- Одесская область — 76 случаев;
- Полтавская область — 32 случая;
- Ровенская область — 12 случаев;
- Сумская область — 26 случаев;
- Тернопольская область — 31 случай;
- Харьковская область — 100 случаев;
- Херсонская область — 68 случаев;
- Хмельницкая область — 23 случая;
- Черкасская область — 21 случай;
- Черновицкая область — 31 случай;
- Черниговская область — 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 258 532 людей из них 2 190 686 выздоровели, летальных случаев — 53 085.
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