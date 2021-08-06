также в разделеОбщество
Суд дал 13 лет тюрьмы охотнику, застрелившему15-летнего подростка 4
НАБУ завершило расследование в отношении Чауса 8
ГБР предупредило заказное убийство гражданина США 7
ОГП прокомментировал возможное освобождение обвиняемых в похищении Луценко и Вербицкого 11
Укрзализныця назначила еще один поезд в Одессу 7
Украина отправляет спасателей в Грецию 19
Суд арестовал грозившего взорвать Кабмин ветерана Прохнича 8
МИД дал рекомендации украинцам в связи с масштабными пожарами в Греции и Северной Македонии 19
В Украине усилили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых 9
ВСП прекратил рассмотрение дисциплинарных дел 9
Украинского военного уличили в сборе разведданных для РФ 12
Вид на жительство в Польше имеют 277 тысяч украинцев 15
На вокзале в Киеве задержали экс-чиновника Укрзализныци, присвоившего миллион 21
СБУ заблокировала ночью на Харьковщине автобусы «Нацкорпуса», следовавшие в Киев 45
MIND.UA програв черговий суд Альоні Шевцовій 12
«Дия» получила две престижные награды 14
В Украине запретили продавать лекарства детям 17
Полиция ликвидировала банду, похищавшую нефтепродукты из трубопроводов в трех областях Украины 16

Участники преступной группировки, которую СБУ вчера разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали «данью» местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.

Задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий.

Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы.

Напомним, 5 августа Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидировала мощную преступную группировку. В ее состав были привлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
18
Теги