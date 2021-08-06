Участники преступной группировки, которую СБУ вчера разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали «данью» местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.

Задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий.

Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы.

Напомним, 5 августа Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидировала мощную преступную группировку. В ее состав были привлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий.