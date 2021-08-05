Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидировала мощную преступную группировку. В ее состав были привлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их «прибыли» составил более 1 млн грн ежемесячно.

В частности, они «обложили данью» местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументировано случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить «дань», в частности поджигали автомобили.

Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что ее преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета «поборов с предпринимателей», оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней)

ст. 189 (вымогательство)

ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.

Процессуальные и следственные действия проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Главным следственным управлением СБУ, ЦСО «А» СБУ, региональными подразделениями Службы и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора Украины.