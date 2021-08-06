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Прошлой ночью автобусы «Нацкорпуса», которые ехали из Харькова в Киев на суд над задержанными активистами, на протяжении четырех часов были заблокированы бойцами СБУ.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на штаб областной организации «Национального корпуса».

«В 1:30 в Валках два автобуса с активистами, которые ехали в Киев на суд над задержанными вчера в Харькове членами организации, были заблокированы вооруженными бойцами СБУ. Проверка документов продолжалась на протяжении четырех часов, затем автобусы поехали дальше», - отметили в штабе.

Как сообщили агентству в пресс-службе УСБУ в Харьковской области, сложившуюся ситуацию смогут прокомментировать в 14:00 после изучения всех обстоятельств. В ведомстве отметили, что имеется «официальная информация, что 5-6 августа координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области проводит плановые антитеррористические учения на территории Харьковской области».

Как сообщал ForUm, 5 августа в Харьковской области начались оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства в отношении организованной преступной группировки, которая специализировалась на рэкете, и фигурантами которой были члены областной организации партии «Национальный корпус». Проведено 50 обысков, обнаружено оружие. Семеро членов «азовского движения» задержаны.
ForUm

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