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За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксировано 1081 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 516 человек;
  • летальных случаев - 16;
  • выздоровели - 478 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 19929 человек,
  • методом ИФА - 7546 человек,
  • экспресс-тестами - 15122 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2257478 человек;
  • выздоровели - 2189293 лица;
  • летальных случаев - 53 065;
  • проведено ПЦР-тестов - 11487542.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Напомним, за сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. На сегодняшний день официально подтверждено 143 случая заражения коронавирусом штамма «дельта».
ForUm

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