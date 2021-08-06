За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксировано 1081 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 516 человек;
- летальных случаев - 16;
- выздоровели - 478 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 19929 человек,
- методом ИФА - 7546 человек,
- экспресс-тестами - 15122 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2257478 человек;
- выздоровели - 2189293 лица;
- летальных случаев - 53 065;
- проведено ПЦР-тестов - 11487542.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
Напомним, за сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. На сегодняшний день официально подтверждено 143 случая заражения коронавирусом штамма «дельта».
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