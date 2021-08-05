За сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 532 человека;
- летальных случаев - 25;
- выздоровели - 542 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 20950 человек,
- методом ИФА - 9154 лица,
- экспресс-тестами - 15970 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2256397 человек;
- выздоровели - 2188815 человек;
- летальных случаев - 53 049;
- проведено ПЦР-тестов - 11467613.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.
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