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За сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 532 человека;
  • летальных случаев - 25;
  • выздоровели - 542 человека;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 20950 человек,
  • методом ИФА - 9154 лица,
  • экспресс-тестами - 15970 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2256397 человек;
  • выздоровели - 2188815 человек;
  • летальных случаев - 53 049;
  • проведено ПЦР-тестов - 11467613.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.
ForUm

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