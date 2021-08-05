Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла решение рассекретить материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года.

Об этом она заявила по итогам первой встречи с родными военнослужащих, погибших, плененных и пропавших во время Иловайских событий.

«Идея этой встречи – не только посмотреть друг другу в глаза, но и проинформировать, что мы на данном этапе делаем в расследовании тех событий… Такие встречи с родными и их объединениями по Иловайским событиям будут происходить систематически, а круг их участников со стороны государственных институтов будет расширяться, чтобы можно было комплексно и оперативно решать все насущные вопросы не только уголовно-правовые, а и социальные», - написала она в Facebook.

Расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией.

«Во время следствия допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа», - отметила генпрокурор.

Она сообщила, что «принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска».

СБУ уже направила соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений.

«Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный «Иловайским событиям», где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов», - отметила Венедиктова.

На сегодня в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ.

Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечено еще двух российских генералов, которым сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Начальник «Департамента войны» Офиса Генпрокурора Юрий Рудь сообщил, что сейчас в производстве проведено 2 комиссионные военные судебные экспертизы, к выполнению которых привлечено более 20 ведущих военных специалистов и экспертов, а также более 500 судебно-медицинских экспертиз.

Также в связи с необходимостью выяснения подробных вопросов о соответствии руководящим документам действий военных должностных лиц при планировании и непосредственного выхода из окружения подразделений сил АТО и добровольческих батальонов, а также других вопросов назначена дополнительная судебная военная экспертиза, которая сейчас выполняется.

Работа продолжается как на национальном, так и на международном уровнях. Материалы о совершении военных преступлений переданы также в Офис прокурора Международного уголовного суда.

В боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков.

29 августа 2014 года при выходе по «зеленому коридору» погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести – 22 военных.