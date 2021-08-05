Двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 и ч. 2 ст. 438 УК Украины), информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, начальник Главного штаба сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего сухопутных войск вооруженных сил РФ (с января 2015 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальник Центрального командного пункта генштаба ВС РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников у города Иловайск во время их выхода из окружения так называемым «зеленым коридором», безопасность которого гарантировалась ВС РФ.

В течение 2014-2015 годов, подозреваемые, по предварительному сговору с другими высокопоставленными ВС РФ, осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины.

Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ.

Ранее к уголовной ответственности за соучастие в организации вероломного расстрела украинских воинов также привлечены первый заместитель начальника генерального штаба ВС РФ и начальник Главного оперативного управления – заместитель начальника генерального штаба ВС РФ.