На ЧАО «Ривнеазот» будет установлена ​​автоматизированная система экологического мониторинга состояния воздуха (ACEM). В рамках проекта, финансируемого средствами предприятия, будет закуплены и установлены датчики мониторинга по периметру территории «Ривнеазот», сообщили ForUm’у в пресс-службе Group DF.

Система будет в режиме реального времени контролировать качество воздуха, в частности наличие и концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – содержание оксида углерода СО, аммиака NH, диоксида азота NO.

По словам председателя правления ЧАО «Pивнеазот» Михаила Заблуды, решение установить автоматизированную систему экологического мониторинга состояния воздуха связано с чрезвычайной ситуацией, произошедшей 20 июля 2021.

«Это наша инициатива, которую поддержали госорганы, местные власти. Мы видим колоссальный запрос общества на информацию о состоянии окружающей среды и хотим максимально информировать людей. Система будет сертифицирована не только украинскими регуляторами, но и независимыми международными аудиторами, которые подтвердят ее соответствие международным стандартам», – добавил Заблуда.

Проект будет проводиться в несколько этапов: проведение международного тендера и выбор подрядчика, заключение контракта с подрядчиком, разработка проекта, монтаж и запуск работы датчиков, организация автоматического анализа и передачи данных На реализацию всего проекта, по предварительным расчетам, понадобится около 10 месяцев. Ожидается, что установка системы мониторинга и сертификация будет завершена к весне 2022 года.

ЧАО «Ривнеазот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий в Западной Украине, с 2011 г. входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Основное направление деятельности предприятия – производство минеральных азотных удобрений. Также предприятие производит кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.