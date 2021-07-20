также в разделеПроисшествия
На РивнеАзот произошла авария 15
Задержали пациента психбольницы, который убил санитара при побеге 11
В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 12
В ГосЧС заявили о рекордной смертности на водоемах в этом году 13
Вчера оккупанты 3 раза нарушили режим перекрещения огня 8
Под колесами грузовика на Херсонщине погиб патрульный 21
Раненый на Донбассе военный умер в больнице 50
В Затоке утонули отец и сын 24
В Черкассах средь бела дня подстрелили двух мужчин 18
Под Харьковом во двор журналиста бросили «коктейль Молотова» 21
Боевики совершили 4 обстрела и запустили БПЛА на Донбассе 11
В ДТП под Луцком погибли 3 человека 16
В Украине – 182 случая COVID и 307 госпитализаций за сутки 15
За нападение на пограничников задержаны два сотрудника СБУ 40
В Затоке найдено тело пропавшего 13-летнего мальчика 25
Неизвестные напали на украинских пограничников на границе с Россией 26
По Киевской области прошел ураган: погибли два человека 43
В Затоке утонул отдыхающий из Черкасской области 20

Сегодня, 20 июля, в ГосЧС Украины поступила информация, что в Ривном на территории завода ОАО «Ривнеазот» произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой (аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты), сообщила пресс-служба МВД.

В 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

От ГосЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги