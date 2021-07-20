Сегодня, 20 июля, в ГосЧС Украины поступила информация, что в Ривном на территории завода ОАО «Ривнеазот» произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой (аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты), сообщила пресс-служба МВД.

В 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

От ГосЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники.